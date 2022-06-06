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На Харківщині від російських обстрілів учора загинули троє мирних людей, 10 були поранені

Вогонь вівся з РСЗВ. 

На Харківщині від російських обстрілів учора загинули троє мирних людей, 10 були поранені
Фото: скріншот

Російські війська здійснили невдалу спробу атаки позицій захисників на Ізюмському напрямку. Окупанти зазнали втрат і відступили.

На північному та південно-східному напрямках окупанти зосередились на обороні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші Збройні Сили намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків'янах та посилює обстріли житлових районів", – зазначив він.

За минулу добу ворог обстріляв ракетними системами залпового вогню Салтівський та Слобідський райони Харкова. Є влучання в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав. 

Обстрілів зазнали і Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. У Харкові є влучання в житловий будинок. Пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. У м. Балаклія Ізюмського району загинула одна людина, семеро зазнали поранень. У Чугуєві – один загиблий і один поранений. У Харківському районі – один загиблий у Черкаській Лозовій, двоє поранених у с. Слобожанське. Загалом в області протягом доби: троє загиблих та 10 поранених.

Нагадаємо, 5 червня в Харківській області рятувальники ліквідували сім пожеж, які були спричинені ворожими обстрілами. Спалахнули три пожежі в Ізюмському, по одній - у Чугуївському, Харківському, Красноградському та Лозівському районах області.

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