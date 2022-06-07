Розширять доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб, - МОЗ

Кабмін підтримав законопроєкт, який регулюватиме обіг рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
В МОЗ наголосили - законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб.
Медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, кажуть у міністерстві.
Серед них:
- ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій;
- неврологічні захворювання (за попередніми висновками, медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта;
- захворювання травного тракту;
- хронічний біль невропатичного походження;
- а препарати на основі канабісу застосовують у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих пацієнтів.
Нагадаємо, торік у липні нардепи "завернули" законопроєкт про легалізацію ліків з медичним канабісом. У листопаді МОЗ винесло цей законопроєкт на громадське обговорення.