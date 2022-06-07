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Розширять доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб, - МОЗ

У міністерстві кажуть - канабіс полегшує перебіг лікування ПТСР, отриманого внаслідок воєнних дій.

Розширять доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб, - МОЗ
Фото: uanova.net

Кабмін підтримав законопроєкт, який регулюватиме обіг рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

В МОЗ наголосили - законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб.

Медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, кажуть у міністерстві. 

Серед них:

  • ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій;
  • неврологічні захворювання (за попередніми висновками, медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта;
  • захворювання травного тракту;
  • хронічний біль невропатичного походження;
  • а препарати на основі канабісу застосовують у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих пацієнтів.

Нагадаємо, торік у липні нардепи "завернули" законопроєкт про легалізацію ліків з медичним канабісом. У листопаді МОЗ винесло цей законопроєкт на громадське обговорення.

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