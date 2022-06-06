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Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль

В КМУ опрацьовують відповідну законодавчу ініціативу.

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Англійська мова може стати мовою ділового спілкування в Україні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в Кабміні працюють над відповідною законодавчою ініціативою.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр додав, що профільні міністерства отримали завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи.

Нагадаємо, торік у березні Секретар РНБО заявив, що англійська має стати другою мовою в Україні.

Раніше Руслан Стефанчук повідомляв, що деякі українські закони офіційно перекладуть англійською мовою

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