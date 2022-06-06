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На Харківщині загарбники будують понтонну переправу, - "Схеми"

Будівництво зафіксував супутник.

На Харківщині загарбники будують понтонну переправу, - "Схеми"
Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.

Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.

Згідно з аналізом попередніх знімків, підготовка до будівельних робіт розпочалася 30-31 травня.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що на Слобожанському напрямку з метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

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