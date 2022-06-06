Малюська розповів, де утримують полонених окупантів і підтвердив інформацію про катування українських бійців у Росії

"Ми – цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога", - наголосив міністр юстиції.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, де в Україні утримують російських військовополонених, яких щойно піймали, і тих, яких ще не скоро обміняють.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За словами міністра, Україна дотримується Женевської конвенції забезпечує полонених окупантів харчуванням, засобами гігієни, медичними послугами і надає повний доступ до них представникам Червоного Хреста.

"Було створено табір для військовополонених, де перебувають особи, щодо яких немає перспектив швидкого обміну. Щойно захоплених же військовополонених або тих, які плануються до обміну, розміщують в установах виконання покарань Мін’юсту практично по усій території України", - сказав Малюська.

За словами очільника Мін'юсту, необхідно утримувати російських військовополонених у таких умовах, щоб потім "ніхто не міг говорити про те, що ми катуємо таких осіб, вчиняємо воєнні злочини щодо них тощо".

Малюська зауважив, що російські військовополонені – це "у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону".

Також міністр підтвердив, що в Росії умови утримання українських військовополонених відрізняються.

"Відносно декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. До декого ж є випадки застосування і катування, і неналежного утримання. У таких кейсах необхідно реагувати і починати кримінальні провадження за даними фактами", - сказав Малюська.

Він наголосив, що "ми – цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації".

Нагадаємо, дружина командира полку "Азов" нещодавно заявила, що полонені не зазнали насильства.

За словами ексомбудсмана Людмили Денісової, бійці, яких утримують в Оленівці на Донеччині, повідомляли, що "у них там Бухенвальд, що дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування".