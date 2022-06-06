Обрано новий склад громадської Ради при НАБУ

До складу РГК увійшли кандидати від шести громадських об’єднань.

1 червня відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Результати оприлюднено на офіційному сайті НАБУ, відповідно до Порядку формування РГК при НАБУ.

До складу РГК увійшли кандидати від шести громадських об’єднань: «ГО "Антикорупційна сокира", ГО "Ветеранська Сокира", ГО "СОРОРІТАС", ГО "КСЕНОС", ГО "Українське правниче товариство" та ГО "Агрономічне без корупції. Громадський контроль".

Серед переможців голосування – чотири жінки та 11 чоловіків. Семеро з 15 обраних кандидатів були членами РГК попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко.

Нагадаємо, відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється в складі 15 осіб. Її завдання - забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.