Справа Розенблата-Полякова: ВАКС оголосив у розшук двох фігурантів

Оскільки злочин особливо тяжкий, справу не можна розглядати за неявки бодай одного з фігурантів.

Вищий антикорупційний суд 30 травня оголосив у розшук Вадима Руденка та Тетяну Михайленко (Любонько) - обвинувачених у гучній “бурштиновій справі” екснардепів Борислава Розенблата та Антона Полякова.

Розшукувати їх буде Національне антикорупційне бюро.

Це рішення ухвалила судова колегія ВАКСу в складі Лариси Задорожної, Олега Коліуша під головуванням Олега Ткаченка, інформує кореспондент “LB.ua” Катерина Петренко.

Нині вчергове проігнорували суд обвинувачені Руденко та Михайленко. Оскільки злочин особливо тяжкий, справу не можна розглядати за неявки бодай одного з фігурантів.

За версією слідства, вони були у складі організованої групи, яка вимагала та отримала хабар в $ 11 тис. дол. від «агента Катерини» за вплив на прийняття рішень колишніми народними депутатами Поляковим і Розенблатом щодо підготовки проєктів законів про видобуток бурштину. Бурштинова справа базується на одній з найгучніших спецоперацій НАБУ.

У провадженні є клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Руденка, бо закінчився строк давності щодо епізоду, у якому його обвинувачують. Проте без нього прийняти рішення неможливо.

З наданих документів ясно, що обвинувачений у справах бізнесу ще 23 лютого терміново вилетів до ОАЕ й захворів. Руденко досі там.

“Він як поїде на Саудівський півострів, то завжди чимось хворіє. Несприятливий клімат мабуть…” - зауважив суддя Олег Ткаченко.

Руденко вже вдруге просив суд дозволити йому взяти участь у засіданні дистанційно - через відеоконференцію та особистий технічний засіб з дому або під’єднати його через Skype.

”Сьогодні він отримав лікарняний, бо підхватив за кордоном пневмонію. Тому не може прийти до жодного суду”, - каже його адвокат.

Захист просив застосувати ВКЗ, але суд до нього не підключено. На прохання застосувати систему EasyCon, суддя відповів, що це “російська розробка”. Суд відмовив у відеоконференції Руденку.

Між іншим, в засіданні йшлося і про можливість оштрафувати цього обвинуваченого за неявку 14 січня. Проте через прохання прокурора про розшук сьогодні рішення про грошове стягнення не приймали.

Також “бурштинова справа” вже понад три місяці гальмується через неявку обвинуваченої Тетяни Михайленко (Любонько). З огляду на відмітку в її закордонному паспорті, 6 березня фігурантка перетнула кордон та поїхала з дитиною до Італії. Проте її адвокат Євген Ненашев не надав належно оформлених та апостильованих документів на підтвердження її статусу та неможливості взяти участь в засіданні. Зараз у справі є лише італійські документи.

“Вона виїхала з дитиною та отримала статус тимчасово переміщеної особи. У Києві щодня по три повітряні тривоги, тому і не повертається”, - каже адвокат.

Ненашев просив відкласти засідання, визнати неявку його клієнтки поважною та жодних штрафів до неї не застосовувати.

Суд зауважив, що такого статусу за кордоном взагалі не надають. До повномашстабних воєнних дій в Україні їй дозволяли бути присутньою в суді через режим відеоконференції з суду в Умані. Сьогодні також вмикалась відеоконференція, щоб пересвідчитись, що її там немає.

“В Умані може бути тривог набагато більше, ніж в Києві. Можу надати якийсь аналіз, що в черкаському регіоні тривог ще більше. Є підтвердження її статусу на італійській мові”, - відповів адвокат.

Суд звернув увагу, що документи датовані 26 березням, а зараз - 30 травня. Суддя Ткаченко наголосив, що адвокат за ці кілька місяців міг вже апостилювати документи у Міністерстві закордонних справ України і не затягувати процес. Але цього не зробив.

Обвинувачений Поляков: Любонько в перші дні повномасштабної війни жила в підвалі з дитиною через арт-обстріли. Вона виїхала в не найкращі умови, проживає в релігійній кімнаті..

Суддя Ткаченко: Безсторонній глядач, слухаючи вас, може подумати, що ми вирішуємо питання примусити її жити в Умані. А це не так.

Адвокат Ненашев: Не подобаються вам італійські документи, то можете їх видерти і повернути мені! Наступного разу я зроблю за можливості все, що від мене залежать: зроблю переклад й витребую апостильовані документи.

Зауважимо, минулого разу підготовче засідання теж зірвалося через цього адвоката.

Відтак, прокурор САП Віталій Кравець просив оголосити в розшук обвинувачених Руденка та Любонько, доручити розшук працівникам НАБУ та зупинити щодо двох фігурантів слухання провадження, а щодо інших - продовжити.

Між іншим, у справі Розенблата-Полякова новий обвинувач. Оскільки прокурор Валентин Мусіяка, який постійно вів справу та підтримував публічне обвинувачення, захищає східні регіони України в лавах Територіальної оборони. Адвокат Розенблата грозився заявити відвід прокурору Кравцю наступного разу.

А нині захист вважав, що розшук двох фігурантів - передчасний. Ненашев взагалі почав перейматися, що розшук унеможливить роботу НАБУ. І визнав, що доки вона не приїде в Україну, справа не рухатиметься.

“Вам треба піклуватися про Михайленко-Любонько, а не про НАБУ”, - відповів суддя Ткаченко.

Адвокат Полякова визнав, що його колега “недбало віднісся” до захисту своєї клієнтки. Але з його слів, Любонько передчасно розшукувати, бо в італійських документах є її адреса, а тому - місцезнаходження відоме.

Натомість адвокат Розенблата взагалі звинуватив прокурора, що той хоче організувати відпустку детективів до ОАЕ та Італії.

Також в наступному засіданні колегія вирішить поважність неявки 14 січня обвинувачених Антона Полякова та Проскурка та потребу їх штрафувати. Поляков тоді не прийшов суд, бо хворів на ковід за кордоном. Проте він досі не надав належно оформленні документи українською мовою.

Борислав Розенблат погодився з усіма адвокатами та обвинуваченими.

“Сьогодні військові дії, хто в евакуацію поїхав, хто за межами країни. Життя вносить свої корективи. Протягом 5 років не було підстав, аби суд вважав незрозумілими дії учасників процесу. Прошу не приймати ніякі заходи, бо гроші зараз всім треба, особливо якщо людина займається волонтерською діяльністю. Прошу зробити поблажку”, - висловився головний фігурант.

Нагадаємо, з грудня 2019 року розгляд відкладають. Переважно через неявку обвинувачених та їхніх адвокатів.