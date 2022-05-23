Зеленський підписав закон про конфіскацію активів за підтримку агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про санкції, пов’язані з активами окремих осіб.

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон передбачає нові санкції у вигляді стягнення на користь держави активів фізичної чи юридичної особи та критерії, за якими особи підлягають таким санкціям.

"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – прокоментував Зеленський.

Очікується, що за пошук активів та звернення до суду щодо стягнення відповідатиме Міністерство юстиції, а справами про такі санкції займатиметься Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, 12 травня ВР законодавчо підтримала пропозиції президента, які він вніс до парламенту після того, як ветував проголосований раніше законопроєкт щодо конфіскації російських та білоруських активів в Україні та за кордоном.

6 травня Зеленський повернув до Верховної Ради закон щодо конфіскації російських активів в Україні та за кордоном, бо він "не встановлював чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України".

До слова, Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.