Трофейний Т-72А Трофейний БМП Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

З початку російського вторгнення в Україну по 23 травня армія РФ орієнтовно втратила 29200 своїх військових. Найбільше втрат ворожі війська зазнають на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на 23 травня:

особового складу – близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1293 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 3166 (+25),

артилерійських систем – 604 (+5),

РСЗВ – 201 (+0),

засобів ППО – 93 (+0),

літаків – 204 (+0),

вертольотів – 170 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6),

крилатих ракет – 110 (+3),

кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12),

спеціальної техніки – 43 (+0).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що за перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.