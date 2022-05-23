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Втрати РФ у війні з Україною дорівнюють втратам СРСР за 9 років війни в Афганістані, – Міноборони Британії

Зі зростанням числа загиблих невдоволення війною в Україні серед росіян може зрости. 

Втрати РФ у війні з Україною дорівнюють втратам СРСР за 9 років війни в Афганістані, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

За перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. 

Згідно з повідомленням, до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря.

Також відсутність гнучкості та командного підходу, що посилює невдачі та провокує повторення помилок.

Російська громадськість була чутливою до втрат, яких зазнала під час минулих воєн. Тому в міру зростання кількості жертв в Україні втрати ставатимуть дедалі очевиднішими, а суспільне невдоволення війною і бажання його озвучити можуть зрости.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 травня російська армія втратила в Україні 29 050 військових

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