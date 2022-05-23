Промивання мізків: які наративи просували пропагандистські ЗМІ Росії минулого тижня

Вихід поранених з Азовсталі подавався в російських ЗМІ як "перемога Росії".

Центр протидії дезінформації при РНБО назвав основні теми, які просували російські пропагандистські ЗМІ впродовж тижня.

Про це ЦПД повідомляє у Telegram.

Зокрема, за інформацією Центру, у пропагандистських ЗМІ спостерігався сплеск кількості повідомлень з меседжем "Україна програє війну", пов'язаний з виходом поранених військових з Азовсталі, який висвітлюється російськими ЗМІ як "перемога" ЗС РФ.

Водночас у російському інформпросторі активно обговорювали тему, що нібито Захід майже вичерпав арсенал санкцій проти Росії. Зокрема, стверджувалося, що санкції нібито не дають того ефекту, на який розраховував Захід, а повне ембарго на російські енергоносії не вдається запровадити, "оскільки деякі країни Заходу критично залежать від російських енергоносіїв".

Ще одна тема, яку просували російські пропагандисти, – Росія нібито протистоїть колективному Заходу, а ЗСУ – лише "проксіармія, що використовується для війни". При цьому Захід, за твердженнями в російських ЗМІ, постачає зброю Україні "з метою затягування конфлікту".

Нагадаємо, YouTube видалив понад 700 тис. відеороликів, які поширювали фейки про війну в Україні.