Загарбники змінили назву Київської Русі в підручниках для учнів з окупованих територій, - Денісова

У підручниках для дітей з окупованих територій України та росіян загарбники вирішили змінити назву Київської Русі.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Росіяни вилучили слово "Київська". Тож відтепер школярам розповідатимуть про Русь.

"Це позбавить дітей доступу до об’єктивних історичних фактів та призведе до знищення історичної пам’яті, національної ідентичності й самобутності маленьких українців. Такі дії окупанта призводять до порушення статті 29 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти збираються поновити роботу шкіл. До переходу на російські програми будуть викладати лише три предмети: російську мову/літературу, історію Росії і математику.