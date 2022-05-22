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Загарбники змінили назву Київської Русі в підручниках для учнів з окупованих територій, - Денісова

Забрали слово "Київська".

Загарбники змінили назву Київської Русі в підручниках для учнів з окупованих територій, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

У підручниках для дітей з окупованих територій України та росіян загарбники вирішили змінити назву Київської Русі.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Росіяни вилучили слово "Київська". Тож відтепер школярам розповідатимуть про Русь. 

"Це позбавить дітей доступу  до об’єктивних історичних фактів та призведе до знищення історичної  пам’яті, національної  ідентичності й самобутності маленьких  українців. Такі дії окупанта призводять до порушення статті 29 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти збираються поновити роботу шкіл. До переходу на російські програми будуть викладати лише три предмети: російську мову/літературу, історію Росії і математику.

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