Росіяни розстрілюють впритул багатоповерхівки Сєвєродонецька із танків, - Гайдай

Багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул із танків.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та "русской глубинки". Цілодобово рашисти атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону. Росіяни знищують обласний центр, обстріли йдуть без зупину... В бою росіяни не можуть подужати Українське військо, тому всупереч правилам війни, нищать міста та вбивають мирних", - зазначив Гайдай.

Він закликав жителів області перебувати в укриттях.

Нагадаємо, нині російські війська намагалися атакувати місто, але, отримавши гідну відсіч від Збройних сил України, відійшли на попередні позиції.

Вчора Сергій Гайдай заявив, що окупанти на захоплення Сєвєродонецька кидають усі сили.