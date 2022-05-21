Окупанти кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни також не полишають спроб відрізати область від сполучення з іншими регіонами, взявши під контроль трасу “Лисичанськ-Бахмут”.

“Рашисти знищують обласний центр, як вже знищили Рубіжне та Попасну. Обстріли взагалі не вщухають”, – сказав очільник області.

Також російська армія зруйнувала Павлоградський міст, який з’єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

“Це значно ускладнить нам евакуацію та завезення гумвантажів, але можливість є і ми будемо до останнього нею користуватися”, – розповів Гайдай.

Проте сполучення між містами існує.

Очільник ОВА додав, що українські військові вже знищили гармату “Піон”, з якої окупанти підірвали міст та обстрілювали Сєвєродонецьк.

“Швидко кара прийшла. Дякуємо російським пропагандистам за наводку, хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним! Слава ЗСУ!”, – наголосив він.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 травня, унаслідок ворожих обстрілів на Луганщині загинули шестеро мирних мешканців. Окупанти завдали удару по школі та об’єднанню "Азот" у Сєвєродонецьку, в області зруйновано близько 50 будинків.