Померла дитина, яка потрапила під обстріл у селі Привілля Луганської області

Два тижні медики боролись за життя дівчинки.

7 травня ворог накрив сіло Привілля артилерією. Унаслідок обстрілів поранення отримала 11-річна дівчинка, яку з мінно-вибуховою травмою було доставлено до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Протягом двох тижнів медики боролися за життя дитини, але 22 травня вона померла", – написав він.

Учора також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено відразу чотири будинки.

Загалом 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду. Крім названих вище, це 13 будинків у Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському.

Нагадаємо, станом на ранок 21 травня понад 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та понад 430 дістали поранення.