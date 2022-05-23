Зґвалтування дитини і мародерство: ГУР оприлюднила розмови окупантів про злочини армії РФ

"ДНРівець" не розуміє, що він робить в лавах російської армії.

Двоє вояків з так званої "ДНР", які служать в окупаційних військах і перебувають нині на тимчасово окупованій території Херсонської області, діляться враженнями від перебігу подій в їхній частині.

Запис перехопленої розмови окупантів оприлюднило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

Один з них пояснює, що нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

"Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не "звільнять", взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угруповання перебуває в "ДНР".Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська й почнемо рухатись".

Далі мова йде про розгул злочинності в окупаційній армії.

"Розповідали за 125-й полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" в когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів".

"ДНРівець" попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській "спецоперації".

Нагадаємо, за словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян.