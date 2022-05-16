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Для розслідування воєнних злочинів РФ в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду

Це "найбільше розгортання, коли-небудь зроблене офісом" головного прокурора МКС. 

Для розслідування воєнних злочинів РФ в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду
Карім Хан
Фото: gp.gov.ua

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан анонсував приїзд в Україну 42 слідчих МКС. Вони розслідуватимуть воєнні злочини, які скоїли російські окупанти.

Про це Карім Хан розповів в інтерв’ю французькій Le Monde.

Прокурор наголосив, що це "найбільше розгортання, коли-небудь зроблене його офісом". 

До групи слідчих входять 30 фахівців з Нідерландів, у тому числі судмедексперти і аналітики, яким належить "знайти факти і встановити істину".

За словами Каріма Хана, його не хвилює, буде вершити правосуддя МКС чи національна влада.

"Головне, щоб розслідування були достовірними, чесними і незалежними і щоб суддя міг потім прийняти рішення", – зазначив він.

Нагадаємо, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі в розслідуванні злочинів Росії.

Групу експертів для розслідування воєнних злочинів росіян надсилає також Велика Британія.

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