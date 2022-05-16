На Харківщині внаслідок обстрілів постраждало шестеро людей

Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки ЗСУ. Минулої доби агресор обстріляв Шевченківський район Харкова та Салтівку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

4 людей зазнали поранень.

Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. У Чугуївському районі – двоє поранених.

У Харківському районі через обстріли росіян сталося три пожежі, постраждалих немає.

“Вкотре наголошую на необхідності бути обачними, не ігнорувати сигнали тривоги. Сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи ТрО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.

Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі м. Ізюм.