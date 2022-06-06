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Деяке постачання дронів і важкої техніки Україні не відбулося через несанкціоноване висвітлення в ЗМІ, – Зеленський

"Те, що можна говорити, говорять тільки військові. І президент. Все". 

Деяке постачання дронів і важкої техніки Україні не відбулося через несанкціоноване висвітлення в ЗМІ, – Зеленський
Фото: president.gov.ua

В України зірвалися декілька постачань безпілотників та озброєння через несанкціоноване висвітлення інформації про це в медіа. 

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 6 червня під час спілкування з журналістами.

"Те, що можна говорити, говорять тільки військові. І президент. Все. Інші, хто хоче щось говорити, показувати нумерацію тієї чи іншої зброї, яка згідно з контрактом або поза контрактом, згідно з політичними домовленостями, не коментується. Не показується. Тому що сьогодні показали класний сюжет – неважливо, хто, люди в Інтернеті поаплодували, а завтра вам не передали наступну партію зброї. Це стосувалось дронів. Не будемо говорити назву. Це було з дронами і важкою технікою", – розповів президент.

Зеленський зауважив, що ми не повинні розповідати ворогу, де в нас і яка зброя.

Нагадаємо, до висвітлення заборонена також інформація про переміщення та пости українських військових і техніки. 

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