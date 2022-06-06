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Зеленський вручив державні нагороди працівникам медіа та членам родин загиблих журналістів

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

Зеленський вручив державні нагороди працівникам медіа та членам родин загиблих журналістів
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

З нагоди Дня журналіста президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.

"Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни", – сказав президент.

Він подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

"Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо", – наголосив президент.

Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

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