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Зеленський прокоментував надання громадянства Невзорову

"Якщо у нас є можливість хитати російську владу з громадянами Росії, які повністю за Україну і проти політики президента Путіна, я вважаю, ми повинні разом робити це". 

Зеленський прокоментував надання громадянства Невзорову
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки. 

Про це він повідомив у спілкуванні з журналістами 6 червня, коментуючи подання російським журналістом Олександром Невзоровим заявки на отримання українського громадянства. 

"По Невзорову – я знаю, що він подав на наше громадянство. Він хотів отримати наше громадянство через те, що він підтримує Україну. Я можу вам сказати, що ми почали цю розмову. Якщо у нас є можливість хитати російську владу з громадянами Росії, які повністю за Україну і проти політики президента Путіна, я вважаю, ми повинні разом робити це", – зазначив президент. 

Про те, чи він уже надав Невзорову громадянство, президент не памʼятає, оскільки всі прохачі подаються списками, а не індивідуально. 

Надання громадянства російським олігарахам в Україні не буде, запевненив глава держави. 

Стосовно російської редакторки прокремлівського каналу Овсяннікової, яка днями заявила, що приїхала до Одеси, президент сказав, що йому невідомо про цю ситуацію. Він додав, що в Україну можуть приїжджати всі, кому не заборонено вʼїзд. 

Минулого тижня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надано громадянство України.

Невзоров підтримує Україну і не проживає в РФ, однак в 1991 році схвалював дії ОМОНу в Латвії, який підтримував радянський режим. 

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