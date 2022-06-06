Зеленський прокоментував надання громадянства Невзорову

"Якщо у нас є можливість хитати російську владу з громадянами Росії, які повністю за Україну і проти політики президента Путіна, я вважаю, ми повинні разом робити це".

Президент Володимир Зеленський вважає, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки.

Про це він повідомив у спілкуванні з журналістами 6 червня, коментуючи подання російським журналістом Олександром Невзоровим заявки на отримання українського громадянства.

"По Невзорову – я знаю, що він подав на наше громадянство. Він хотів отримати наше громадянство через те, що він підтримує Україну. Я можу вам сказати, що ми почали цю розмову. Якщо у нас є можливість хитати російську владу з громадянами Росії, які повністю за Україну і проти політики президента Путіна, я вважаю, ми повинні разом робити це", – зазначив президент.

Про те, чи він уже надав Невзорову громадянство, президент не памʼятає, оскільки всі прохачі подаються списками, а не індивідуально.

Надання громадянства російським олігарахам в Україні не буде, запевненив глава держави.

Стосовно російської редакторки прокремлівського каналу Овсяннікової, яка днями заявила, що приїхала до Одеси, президент сказав, що йому невідомо про цю ситуацію. Він додав, що в Україну можуть приїжджати всі, кому не заборонено вʼїзд.

Минулого тижня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надано громадянство України.

Невзоров підтримує Україну і не проживає в РФ, однак в 1991 році схвалював дії ОМОНу в Латвії, який підтримував радянський режим.