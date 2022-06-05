Перед вступом до ЄС Австрія пропонує Україні проміжний етап

Австрія пропонує запропонувати проміжний етап для України між співпрацею та вступом до Євросоюзу.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. В даний час вона бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС в будь-якому випадку не може бути нагальною проблемою", - зазначив Канцлер Австрії Карл Нехаммер.

На його думку, в нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, оскільки швидкий вступ нереалістичний.

Нагадаємо, Ірландія підтримує прагнення України стати членом ЄС, а також готова бути адвокатом європейських прагнень нашої держави. Як раніше повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Україна є частиною європейської родини, але для вступу до Євросоюзу нема короткого шляху.