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Ірландія підтримує заявку України на членство в Євросоюзі, - Стефанішина

Віцепрем’єрка під час зустрічі з владою країни закликала Ірландію підтримати відновлення України після війни.

Ірландія підтримує заявку України на членство в Євросоюзі, - Стефанішина
Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Ірландія підтримує прагнення України стати членом ЄС, а також готова бути адвокатом європейських прагнень нашої держави.

Про це заявила за підсумками зустрічі з владою країни віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зустрілася з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також спікерами обох палат парламенту головою міжпарламентської групи дружби.

"Важливо, щоб ми схвалили заявку України на отримання статусу країни-кандидата в ЄС. Вступ може зайняти достатньо довгий час, але це було б дуже важливим рішенням й вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини", - сказав на спільній пресконференції прем’єр-міністр Ірландії.

Ольга Стефанішина висловила вдячність владі країни за підтримку і надання допомоги для біженців з України. 

Так, за інформацією Офісу віцепрем’єрки, Ірландія скасувала візи для всіх громадян України і ухвалила рішення про надання прихистку, де люди матимуть доступ до безкоштовної освіти, медицини і зможуть працевлаштуватися на таких же умовах, що й громадяни країн ЄС.

Стефанішина також закликала владу Ірландії підтримати відновлення України після війни.

Нагадаємо, нещодавно сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом

У травні спікери двох палат парламенту Ірландії відвідали Ірпінь і Бучу.

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