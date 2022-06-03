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ЄС ніколи не погодиться зі спробами РФ силоміць приєднати до себе території України, – декларація

Будь-які спроби змінити статус частин території України є очевидним порушенням міжнародного законодавства, Хартії ООН та української конституції.

ЄС ніколи не погодиться зі спробами РФ силоміць приєднати до себе території України, – декларація

Європейський Союз засуджує дії Росії, спрямовані на насильницьке відторгнення від України тимчасово окупованих регіонів, та ніколи не визнає спроб інтегрувати їх до території РФ.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС від імені всіх 27 країн Євросоюзу, що оприлюднена на сайті Європейської Ради.

У документі зазначається, що ЄС рішуче засуджує укази президента РФ від 25 та 30 травня, які спрощують процес надання російського громадянства та видання російських паспортів громадянам України в Херсонській та Запорізькій областях, на територіях, що тимчасово знаходяться під контролем російських сил вторгнення. Також українським дітям, які позбавлені батьківського догляду та незаконно переміщеним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Європейський Союз не визнає ці паспорти, видання яких є частиною агресивної війни Росії проти України", – йдеться в Декларації.

Євросоюз також засуджує будь-які спроби замінити демократично обрані та законні українські адміністрації, а також ввести російський рубль як грошову одиницю паралельно з українською гривнею на тимчасово окупованих територіях.

ЄС не приймає також спроб Росії затвердити свою програму навчання та російські посібники, змінити мову викладання в школах у тих частинах Херсонської та Запорізької областей, які наразі перебувають під незаконним контролем російських загарбників.

"Будь-які спроби змінити статус частин території України є очевидним порушенням міжнародного законодавства, Хартії ООН та Конституції України, вони надалі підривають суверенітет та територіальну цілісність України і не визнаватимуться Європейським Союзом", – наголошується в документі.

Росія, її політичне керівництво, та всі причетні до порушення міжнародного гуманітарного законодавства будуть притягнуті до відповідальності за ці протизаконні дії.

У документі наголошується, що Європейський Союз залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно вивести свої війська та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, сьогодні Офіційний журнал ЄС опублікував деталі шостого санкційного пакету проти Росії.

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