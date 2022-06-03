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Кабмін схвалив зміни до угоди з японським урядом про збільшення суми пільгового кредиту для України

Суму збільшили на 65 млрд японських єн (це близько 500 млн дол. США).

Кабмін схвалив зміни до угоди з японським урядом про збільшення суми пільгового кредиту для України
Фото: Пресслужба КМУ

Кабмін схвалив проєкт змін до угоди з урядом Японії про збільшення суми пільгового кредиту для України.

Про це повідомили в пресслужбі КМУ.

Тепер суму збільшили на 65 млрд японських єн (це близько 500 млн дол. США) у межах раніше підписаної угоди. Тож наразі загальна сума кредиту становитиме близько $600 млн.

"Термін погашення кредиту за Угодою передбачається 30 років, зокрема пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних; період доступності коштів – 1 рік з дати набрання чинності кредитним договором", - повідомили в уряді.

Раніше Україна отримала від Японії за цією угодою близько $100 млн.

Кошти скерують для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб тощо.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляв, що його держава надасть Україні $300 млн додаткової фінансової допомоги. 

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