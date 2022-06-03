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Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні

Весь прибуток від продажу монети використають для допомоги нашій державі.

Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні
Фото: Ватиканський офіс філателії та нумізматики

Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - написав Юраш у своєму Facebook.

Фото: Ватиканський офіс філателії та нумізматики

Фото: Ватиканський офіс філателії та нумізматики

Фото: Ватиканський офіс філателії та нумізматики

Він додав, що кошти від продажу монет використають для допомоги нашій державі.

Нагадаємо, Нацбанк анонсував початок роботи над першою монетою із серії, присвячених героїчному опору українців російській агресії

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