Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - написав Юраш у своєму Facebook.
Він додав, що кошти від продажу монет використають для допомоги нашій державі.
Нагадаємо, Нацбанк анонсував початок роботи над першою монетою із серії, присвячених героїчному опору українців російській агресії