Правоохоронці викрили жительку Запорізької області, яка створила фіктивний інтернет-магазин, через який продавала неіснуюче військове тактичне спорядження.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

"На початку березня жителька Вільнянського району 1998 року народження, під виглядом продавця інтернет-магазину, розмістила на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" інформацію про продаж тактичного військового спорядження... З бажаючими придбати обраний товар аферистка спілкувалася в месенджері. Вона пропонувала відправляти частину коштів у вигляді накладного платежу або передплати в сумі від 200 до 800 гривень на заздалегідь підготовлену банківську картку. Після того, як шахрайка отримувала гроші, ще деякий час підтримувала зв'язок з потерпілими, але згодом його переривала та блокувала людей", - розповіли в поліції.

Наразі встановили, що затримана ошукала майже три десятки потерпілих із різних областей України.

Зловмисниці повідомили про підозру в шахрайстві. Їй загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку травня у столиці викрили чоловіка, який ошукав волонтерів на пів мільйона гривень, пропонуючи відвезти до Чернігова військове спорядження. Згодом СБУ ліквідувала схему розкрадання чиновниками гуманітарної допомоги для ЗСУ: ділки намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму більш ніж 12 млн гривень.