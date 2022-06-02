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Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у трьох послів та започаткував нову традицію

Вірчі грамоти президенту України вручили посли США, Індії та Молдови.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у трьох послів та започаткував нову традицію
Фото: ПресслужбаОфісу президента України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у трьох недавно призначених послів та започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту”, - сказав президент України Володимир Зеленський. 

Крім того, Володимир Зеленський подякував за роботу й велику допомогу Україні у боротьбі за свій суверенітет і незалежність тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін. Також президент вручив їй державну нагороду.

Державні нагороди отримали також посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький та Апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Вониі всі 99 днів повномасштабної війни Росії проти України не залишали Київ.

Раніше повідомлялось, що посол США в Україні Бріджит Брінк вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському та окреслила план своїх дій на посаді.

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