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Після критики в Німеччині Ангела Меркель заявила про солідарність з Україною, – Reuters

Меркель намагається уникати розмов про розв'язану РФ війну.

Після критики в Німеччині Ангела Меркель заявила про солідарність з Україною, – Reuters
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Колишня канцлерка німецького уряду Ангела Меркель, яка стикалася з критикою всередині країни через свою лояльність до кремлівського режиму, публічно заявила про підтримку України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, відповідну заяву Меркель зробила після кількох місяців мовчання щодо російської військової агресії на церемонії відставки голови конфедерації профспілок DGB.

Ангела Меркель назвала вторгнення Росії варварською війною, та зазначила, що її солідарність – з Україною.

Колишня канцлерка висловлювалася щодо війни в Україні одразу після російського нападу. Тоді Меркель назвала російське вторгнення в Україну "кричущим порушенням міжнародного права, якому немає виправдання", і надалі уникала цієї теми.

Видання зазначає, що тривале мовчання колишньої канцлерки щодо війни, яку розв'язала Росія в Україні, викликало подив у німецькому суспільстві.

Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський запросив Меркель і Ніколя Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.

У відповідь Меркель заявила, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році. Водночас колишня канцлерка підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

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