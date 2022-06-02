Головне за ніч. Четвер, 2 червня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що, хоча життя з настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Це головне, що відрізняє нас від окупантів.

"Щороку 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей. Особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки й розвитку наших діточок. Але з 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер – це для нас день захисту. Захисту всіх наших людей, дітей, нашого майбутнього. Захисту вільної країни, у якій кожна дитина зможе, коли виросте, жити таким життям, яким вона захоче. Без примусу й пригноблення", – зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що за 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, і це тільки ті, про кого ми знаємо. Україна поки що не має всієї інформації з окупованої території, але з того, що відомо на сьогодні, 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти...

Увечері 1 червня росіяни завдали ракетних ударів по Львівській області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що удару було завдано по об’єкту транспортної інфраструктури.

Опівночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Сумській області, є постраждалі. Прямим потраплянням ракети зруйновано один будинок.

Уночі росіяни кілька разів обстріляли з артилерії Дніпропетровщину. Під приціл окупантів знову потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади.

Згідно з повідомленням Генштабу, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу "Орлан-10". Через високі втрати цих безпілотників росіяни вже почали використовувати ті, що призначалися їхнім рятувальникам.

Росіяни продовжують "вкиди" про розміщення ЗСУ в школах і лікарнях для виправдання їхніх обстрілів позицій наших захисників та помешкань мирних жителів.

Найскладніша ситуація зараз у Луганській області. Там противник намагається витіснити наші підрозділи зі займаних позицій. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував у телефонній розмові начальника Обʼєднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркара.

"Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території", – наголосив Залужний.

Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька. Окупанти також обстріляли Очаків, а на Донеччині гатять з усього можливого озброєння.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Через обстріл Львівщини затримуються 12 поїздів.

На великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками організовують гаряче харчування.

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