Грузія закупила у США додаткову партію протитанкових комплексів "Джавелін"

Міноборони Грузії в 2022 році закупило в США додаткову партію переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це йдеться в поданій до парламенту Грузії щорічній доповіді глави грузинського уряду Іраклія Гарібашвілі, пише Інтерфакс Україна.

У доповіді приділяється увага питанням співпраці зі США у сфері оборони, а також йдеться, що у 2021-2022 роках разом із США велася активна робота у напрямі розвитку грузинських сил спеціальних операцій.

"Зокрема, за підтримки США було проведено різні навчання та курси. Слід зазначити, що міністерство оборони Грузії в рамках зовнішнього військового фінансування США продовжує процес переозброєння підрозділів сил оборони на озброєння за стандартами НАТО", – йдеться в доповіді Гарібашвілі.

У документі також йдеться про гранти, виділені Грузії у рамках військово-технічного співробітництва різними країнами.

За даними прем'єра Грузії, у 2021-2022 роках обсяг виділеного турецькою стороною гранту склав понад 1 млн 464 тис. доларів, французька сторона передала Грузії спорядження на суму понад 256 тис. євро, а від міністерства охорони довкілля Литви Грузія отримала грант у розмірі понад 417 тис. доларів, який буде витрачено на встановлення панелей сонячної енергії на військових базах.

У січні поточного року пресслужба адміністрації грузинського уряду повідомляла, що уряд Грузії має намір придбати додаткову партію американських ПТРК "Джавелін" на суму понад 26 млн доларів.

Нагадаємо, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком до зруйнованих міст Київщини заявив про те, що Грузія жодним чином не допомагатиме Росії.