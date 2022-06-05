Парламентська делегація Південної Кореї відвідала Бучу та Ірпінь

Парламентська делегація Республіки Корея на чолі з головою правлячої партії "Сила народу" Лі Джун Соком відвідала деокуповані населені пункти Київської області.

Делегати оглянули місця поховання закатованих мирних мешканців Бучі та зруйновані житлові квартали в Ірпені, повідомили в Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали", – зазначили в адміністрації.

Південна Корея після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала західні санкції. У квітні до корейського парламенту з закликом допомогти з озброєнням звертався президент Володимир Зеленський.