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Парламентська делегація Південної Кореї відвідала Бучу та Ірпінь

Очолив делегацію голова правлячої партії "Сила народу" Лі Джун Сок. 

Парламентська делегація Південної Кореї відвідала Бучу та Ірпінь
Фото: Київська ОВА

Парламентська делегація Республіки Корея на чолі з головою правлячої партії "Сила народу" Лі Джун Соком відвідала деокуповані населені пункти Київської області.

Делегати оглянули місця поховання закатованих мирних мешканців Бучі та зруйновані житлові квартали в Ірпені, повідомили в Telegram Київської обласної військової адміністрації. 

"Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали", – зазначили в адміністрації. 

Південна Корея після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала західні санкції. У квітні до корейського парламенту з закликом допомогти з озброєнням звертався президент Володимир Зеленський. 

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