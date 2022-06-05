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Північна Корея здійснила запуск восьми балістичних ракет

Принаймні одна з них мала здатність ухилятися від протиракетної оборони. 

Північна Корея здійснила запуск восьми балістичних ракет
Ким Чен Ын
Фото: https://www.nknews.org

Північна Корея вранці 5 травня випустила вісім балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя. Запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея і США завершили спільні військові навчання, пише Reuters.

Вісім ракет – ймовірно, найбільша кількість, яку КНДР випустила одночасно. Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що з района Сунан було запущено не менше восьми снарядів, і вони пролетіли від 110 до 600 кілометрів на висоті між 25 та 90 км. 

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що цей акт не може бути толерованим. Він додав на брифінгу, що принаймні одна ракета мала змінну траекторію, що вказує на те, що вона могла маневрувати, щоб ухилитися від протиракетної оборони. 

Минулого тижня США закликали до посилення санкцій ООН проти Північної Кореї, але Китай і Росія наклали вето на цю пропозицію. 

За останні тижні КНДР провела випробування різних ракет, зокрема великої міжконтинентальної балістичної. Останні випробування відбулися 25 травня. Тоді в КНДР запустили три ракети зразу після того, як президент США Джо Байден завершив візит до Азії, де він узгодив нові заходи щодо стримування ядерної держави.

Перша ракета виявилася великою міжконтинентальною балістичною ракетою, Hwasong-17, а друга вийшла з ладу в польоті, як свідчать південнокорейські посадовці. Третя – балістична ракета малої дальності. 

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