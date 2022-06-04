Кулеба прокоментував заяву Макрона про "уникнення приниження Росії": "РФ принижує себе сама"

Міністр закордонних справ вважає, що всім слід зосередитися на тому, яка поставити на місце агресора.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо необхідності уникнення "приниження Росії".

У дописі у Twitter Кулеба написав, що "заклики уникнути приниження Росії можуть тільки принизити Францію та кожну іншу країну, яка до цього закликала б. Тому що Росія принижує себе сама.

"На усім краще сфокусуватися на тому, як поставити РФ на місце. Це принесе мир та врятує життя", – впевнений очільник МЗС України.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії".

Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".