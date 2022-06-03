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Віцепрезидентка Європарламенту пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС через шантаж

Право голосу країни може бути припинено за порушення верховенства закону.

Віцепрезидентка Європарламенту пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС через шантаж
Фото: ЕРА/UPG

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі пропонує позбавити Угорщину права голосу через шантаж.

Про це Катаріна Барлі заявила в ефірі німецької радіостанції MDR Aktuell, пише Дзеркало тижня.

Вона закликала позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі, оскільки країна зловживає принципом консенсусу в ЄС та використовує його як засіб шантажу. 

Право голосу країни може бути припинено за порушення верховенства закону, пояснила вона.

“В Угорщині, зокрема, вже не можна говорити про демократичні умови та верховенство закону. Прем'єр-міністр Віктор Орбан привів країну "частину за частиною повністю до своїх рук”, – сказала заступниця керівника парламенту ЄС.

Нагадаємо посли Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій, до якого увійшло часткове нафтове ембарго проти РФ. З пакету виключили предстоятеля РПЦ Кирила. За інформацією видання Bloomberg, на виключенні Кирила наполягла Угорщина. Будапешт зажадав від послів ЄС, щоб главу РПЦ викреслили із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції.

Ембарго на нафту охопить 90% всього імпорту з Росії, коли Польща та Німеччина, які підключені до трубопроводу, перестануть купувати його до кінця року. 

Інші 10% будуть тимчасово звільнені від ембарго, аби Угорщина, яка не має виходу до моря і яка була основним противником угоди, разом зі Словаччиною та Чехією, які всі прив'язані до південної частини трубопроводу, мали доступ, що замінити нелегко.

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