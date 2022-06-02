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Американські хакери провели кібероперації на підтримку України, - ЗМІ

Адміністрація Байдена комфортно почувається в кіберпросторі і не боїться протистояти Росії.

Американські хакери провели кібероперації на підтримку України, - ЗМІ
Фото: CNN

Американські військові хакери діяли для підтримки оборони України та потенційного стримування Росії від кібератак на інфраструктуру США

Про це повідомило CNN. 

"Ми провели серію операцій по всьому спектру: наступальні, оборонні та інформаційні операції", - сказав генерал Пол Накасоне. Прес-секретар командування не заперечував точність статті, але відмовився розповісти про те, що пов’язано з діяльністю командування в Україні. 

Це рідкісне публічне визнання військових офіційних осіб США хакерських операцій, які часто оповиті таємницею.

Американський чиновник повідомив, що російські хакери не ризикують масово діяти проти американських цілей, оскільки США можуть у відповідь завдати шкоду бойовій потужності Росії. 

Нагадаємо, проросійські хакери атакували сайти декількох державних інституцій та міністерств Італії. 

Раніше повідомлялось, що супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. За даними Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.

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