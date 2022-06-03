У Польщі будують військовий склад, який використовуватиме бойова група США

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак символічно відкрив будівництво Складу бойових засобів у місті Повідз.

Про це пише Польське радіо.

Його співфінансуватимуть НАТО і Сполучені Штати. Склад використовуватиме бойова група США.

Очільник оборонного відомства заявив, що майбутній склад знаходиться неподалік від складського комплексу бойових машин, спорудження якого буде завершене цього року.

“Завдяки цьому буде можливим обладнання протягом короткого часу бригадної бойової групи. Ідея цієї та попередньої інвестицій – створити такі умови, щоб у дуже короткий час союзницькі війська, передусім Сполучених Штатів, могли отримати бойове спорядження. Так, щоб у кризовій ситуації могли реально підтримувати Військо польське”, – сказав Блащак.

Присутній на церемонії посол США Марк Бжезінський наголосив, що його країна лояльно стоїть при Польщі. Він додав, що завдяки нинішнім інвестиціям в оборону можна буде краще використовувати американські війська, які на ротаційній основі розміщені в Польщі.

“Америка і Польща ніколи в історії не співпрацювали так тісно, як тепер. Солдати обох країн регулярно вчаться і вправляються у використанні найсучаснішого обладнання. Ми горді, що співпрацюємо з Польщею в межах усіх цих дій. Ми разом зміцнюємо НАТО і посилюємо трансатлантичну безпеку на найближчі десятиліття”, – заявив посол.

Спорудження військового складу має закінчитися у квітні 2024 року.

Нагадаємо, Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.