Оператори енергосистем країн Балтії з початку літа не купують російську електрику

Ринок електроенергії з'єднаний лише з Польщею та Скандинавією.

Оператори енергосистем країн Балтії – естонський Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid – уклали угоду, згідно з якою вони більше не купуватимуть російську електрику.

Про це йдеться на сайті err.ee.

Ринок електроенергії країн з 1 червня з'єднаний лише з Польщею та Скандинавією. Однією з причин такого рішення є проблеми з платежами, адже кілька банків, через які раніше переказувалися гроші до РФ, тепер опинилися під санкціями. Крім того, країни Балтії не хочуть здійснювати платежі російським компаніям.

За повідомленням Elering, вжиті з початку червня заходи зменшать залежність енергосистем країн Балтії від резервних потужностей у РФ, які задіяні в періоди пікового навантаження.

Для забезпечення стабільної роботи електромережі системні оператори країн Балтії надалі будуть використовувати лише резервні потужності, розташовані в країнах Балтії та північних країнах.

Раніше Естонія, Латвія та Литва використовували для цих цілей, зокрема, послуги російської енергокомпанії “Інтер РАТ”.

Енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до своєї синхронізації з європейською енергосистемою, яка має відбутися до 2025 року.