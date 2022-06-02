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Україна та Польща підписали меморандум про відновлення інтерконнектору між країнами

Обсяги експорту електроенергії з України до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт.

Україна та Польща підписали меморандум про відновлення інтерконнектору між країнами

Міністр енергетики України Герман Галущенко і Міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва підписали Меморандум про наміри щодо співробітництва у сфері енергетики.

Про це повідомили у Міненергетики.

Документ підписали для підвищення енергетичної безпеки в Центральній та Східній Європі та відмови від постачання російських енергоносіїв.

У документі вказано, що сторони підтримують подальшу інтеграцію України в європейський енергетичний ринок, реформування енергетичних ринків України за європейськими принципами для прискорення об’єднання електроенергетичного та газового ринків обох країн. Польща підтримує наміри України стати повноправним членом ENTSO-E.

Держави домовилися вжити спільних заходів для розвитку ринкової транскордонної торгівлі електроенергією.

Так, у меморандумі йдеться про наміри відновлення міждержавної повітряної лінії між Україною і Польщею для введення її в експлуатацію на напругу 400 кВ у найкоротші терміни.

Відновлення інтерконнектору сприятиме безпеці роботи української енергосистеми та енергосистем європейських країн, а також суттєво збільшить можливості обміну електроенергією між Польщею та Україною. Сторони домовилися розробити ринкові правила розрахунку та розподілу пропускної спроможності.

“Введення в роботу міждержавної повітряної лінії між Україною і Польщею підвищить стійкість нашого зв’язку з енергосистемами країн ENTSO-E, сприятиме подальшій синхронізації та інтеграції енергетичних ринків. Її запуск потенційно дасть змогу Україні збільшувати експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт. У свою чергу це допоможе Польщі значною мірою замістити російські газ та вугілля. Вдячний нашим польським друзям за постійну і всебічну підтримку”, – наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, як повідомили в пресслужбі Укргідроенерго, Україна буде експортувати в Молдову електроенергію.

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