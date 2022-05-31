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В НБУ розповіли про вимоги до ввезення валютних цінностей з-за кордону

Обмеження щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не передбачені.

В НБУ розповіли про вимоги до ввезення валютних цінностей з-за кордону
Фото: ua.news

У Нацбанку розповіли, скільки валюти, банківських металів можуть ввозити в Україну громадяни.

Як повідомили в пресслужбі установи, без письмового декларування фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

"Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте гривню, іноземну валюту та банківські метали в сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. У такому разі необхідно декларувати повну суму", - пояснили в НБУ.

Мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей неповнолітні особи. Не декларують цінності вартістю до 10 тисяч євро. Більші суми підлягають декларуванню. "Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", - додали в Нацбанку.

Обмеження щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не передбачені, повідомили в НБУ.

"Нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно", - наголосили в установі.

Нагадаємо, напередодні НБУ розширив перелік країн, де українці зможуть обміняти гривні на місцеву валюту.

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