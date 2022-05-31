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У Міненерго розповіли, по скільки продаватимуть газ виробникам теплової енергії для забезпечення українців гарячою водою

Від 1 червня до 31 липня блакитне паливо вартуватиме для них по 7420 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів.

У Міненерго розповіли, по скільки продаватимуть газ виробникам теплової енергії для забезпечення українців гарячою водою
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Міненергетики розробило постанову, у якій прописало вартість газу для виробників теплової енергії. Документ на своєму засіданні затвердив Кабмін.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

"Відповідно до цього документу, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", - розповіли в Міненергетики.

За інформацією відомства, до ціни необхідно також додати тариф на послуги транспортування, а також коефіцієнт, який застосовують при замовленні потужності на добу наперед.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення – тариф становитиме 8 грн за кубометр, як і було.

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