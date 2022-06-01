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Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство

Сторони домовилися про посилення оборонного співробітництва.

Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство
Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький
Фото: Денис Шмигаль у Facebook

Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це йдеться в спільній заяві прем‘єр-міністрів України та Польщі Дениса Шмигаля та Матеуша Моравецького.

За словами Дениса Шмигаля, сторони домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-українсько-британський союз, працювати над посиленням санкцій проти Росії та працювати над прикордонним співробітництвом.

Зазначається, що сьогодні було підписано меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами обох країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї, так і військової техніки, інших комплектацій.

Уряди України і Польщі після консультацій у Києві 1 червня підписали вісім угод про співпрацю в різних сферах: енергетиці, військово-оборонному комплексі, транскордонному та митному співробітництві, екологічній політиці, відбудові України, а також у співробітництві в питанні національної пам'яті.

Нагадаємо, в МЗС Польщі назвали безглуздими розмови Емманюеля Макрона та Олафа Шольца з Володимиром Путіним.

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