«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
ГоловнаЕкономікаДержава

На відновлення України знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів, – посол ЄС

Західні партнери обговорюють, як зібрати ці кошти і як керувати ними у співпраці з Україною.

На відновлення України знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів, – посол ЄС
Матті Маасікас
Фото: LB.ua

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про те, що на відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів.

Про це він сказав у Медіацентрі Україна.

"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, найімовірніше, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів", – сказав він.

Маасікас додав, що дискусії з боку міжнародних партнерів України тільки розпочалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними у співпраці з Україною. Має бути сильна участь з боку України.

"Ніхто не хоче й не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", – зазначив посол ЄС.

Він додав, що наразі тривають більш технічні та фінансові дискусії з цього приводу.

"Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, – це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це дало б набагато більше причетності й допомогло б донорам зрозуміти, відчути це безпосередньо", – зазначив Маасікас.

Він зауважив, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.

Нагадаємо, партнери України за понад три місяці надали нашій державі понад 7 млрд доларів фінансової допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також