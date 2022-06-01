На відновлення України знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів, – посол ЄС

Західні партнери обговорюють, як зібрати ці кошти і як керувати ними у співпраці з Україною.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про те, що на відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів.

Про це він сказав у Медіацентрі Україна.

"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, найімовірніше, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів", – сказав він.

Маасікас додав, що дискусії з боку міжнародних партнерів України тільки розпочалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними у співпраці з Україною. Має бути сильна участь з боку України.

"Ніхто не хоче й не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", – зазначив посол ЄС.

Він додав, що наразі тривають більш технічні та фінансові дискусії з цього приводу.

"Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, – це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це дало б набагато більше причетності й допомогло б донорам зрозуміти, відчути це безпосередньо", – зазначив Маасікас.

Він зауважив, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.

Нагадаємо, партнери України за понад три місяці надали нашій державі понад 7 млрд доларів фінансової допомоги.