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Росіяни дурять і кидають на передову людей з ОРДЛО, – ГУР перехопила розмову бойовика з "ДНР"

"Ви – не резервісти, ви – добровольці".

Росіяни дурять і кидають на передову людей з ОРДЛО, – ГУР перехопила розмову бойовика з "ДНР"
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило розмову, у якій чоловік з "ДНР" розповідає про ставлення росіян до "добровільно мобілізованих" з Донецької області.

Про це ГУР повідомляє у Telegram.

Бойовик "ДНР" розповідає російському військовому про протести, які відбулися в 115-ому батальйоні армії загарбників: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація... П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели...".

Він розповідає про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР": "Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, чому йдемо на першій лінії? Нам сказали: ви не резервісти. Ви – добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно".

Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у Росії також багато людей не хочуть брати участь у війні: "В аеропорту в нас також і "самострілів" (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди".

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань.

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