​Суд заарештував скраплений газ "Укрнафти", проданий на біржі без ліцензії

Реалізація понад 14 тис тонн скрапленого газу за заниженою вартістю призвела до недоотримання близько 300 млн грн.

У рамках кримінального провадження судом накладено арешт на понад 14 тис тонн скрапленого газу, який ПАТ "Укрнафта" продала за заниженими цінами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розслідування ведеться за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). За даними слідства, відповідно до заявок ПАТ "Укрнафта" на проведення аукціону з продажу скрапленого газу, у квітні 2022 року було заплановано реалізувати газ певним вже визначеним покупцям.

На засіданні аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу вирішено провести аукціон з продажу газу на відповідній біржі та визначеною формою проведення.

"Однак, ця біржа не мала ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках. Під час аукціону нею було застосовано іншу форму проведення аукціону та визначено «своїх» покупців скрапленого газу з пропозицією ціни близько 28 тис грн. Під час аукціону пропозицій від інших учасників не було. Водночас, учасники цього ж аукціону того ж дня брали участь у подібному аукціоні та стали компаніями переможцями купівлі скрапленого газу з пропозиціями цін близько 55 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Така реалізація понад 14 тис тонн скрапленого газу за заниженою вартістю призвела до недоотримання доходів ПАТ "Укрнафта" на суму близько 300 млн грн.

Нагадаємо, "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами – близько 42% акцій.