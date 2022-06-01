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ЦПД попереджає про провокації окупантів в ОРДЛО на масових заходах до Дня захисту дітей

Мешканців просять бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги.

ЦПД попереджає про провокації окупантів в ОРДЛО на масових заходах до Дня захисту дітей
Ілюстративне фото
Фото: Виталий Головин

Центр протидії дезінформації застерігає про високу ймовірність терактів та провокацій в окупованних районах Донеччини та Луганщини з боку російських військових на масових заходах до Дня захисту дітей.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Зазначаєється, що російська пропаганда знову намагатиметься перекласти відповідальність за обстріли на Збройні сили України.

"ЦПД закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - йдеться в повідомленні.

Також кожен за допомогою цього сайту може надіслати повідомлення жителям окупованих територій та допомогти їм зберегти життя.

Нагадаємо, через агресію РФ в Україні загинуло 243 дитини.

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