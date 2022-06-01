Ідентифікували особи майже 4800 дітей, яких окупанти депортували в РФ, - Герасимчук

З 234 тисяч дітей, яких окупанти насильно вивезли в РФ, ідентифікували 4795.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Під час засідання 1 червня Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, ішлося про те, аби максимально використати міжнародні канали для моніторингу стану дітей, які були депортовані до Росії, і документувати злочини, які скоюються щодо них.

Радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила, що для ефективнішого пошуку дітей необхідно об’єднати дані з реєстрів, які існують в Україні, та створити єдиний реєстр дітей, зниклих безвісти за особливих обставин, включно з примусово депортованими, переміщеними та зниклими дітьми під час військового вторгнення Росії.

"У нас понад 150 реєстрів. Згідно з нашим аналізом, десять основних реєстрів нам дають чітку картину, які діти де перебувають. Тому ми ставимо перед собою завдання створити спільний реєстр, який за персональним ідентифікатором відшукає всіх дітей. І ми зможемо сформувати поіменний перелік дітей, місця перебування яких ми не знаємо", – сказала Герасимчук.

За її словами, на основі цих даних також можна буде отримати докази геноциду українського народу.

Герасимчук зазначила, що такий реєстр можна створити на базі правоохоронного органу України.

Проблему депортації українських дітей планують винести на обговорення під час зустрічі з представниками країн G20. Про це сказав очільник Ради, керівник ОПУ Андрій Єрмак.

За інформацією пресслужби Офісу Президента, в Україні також працюють над створенням інформаційно-комунікаційного порталу "Діти війни". Тут у щоденному режимі публікуватиметься інформація про те, скільки дітей загинуло та постраждало внаслідок бойових дій на території України. Також розміщуватимуть інформацію про розшук дітей від Національної поліції України, дані дітей, які були депортовані на територію РФ.

На порталі можна буде подати заяву на розшук дитини, яка загубилася або яку депортували, а також про інші злочини щодо дітей.

Нагадаємо, Герасимчук повідомляла також що наразі понад 7,5 млн українських дітей потерпають від війни, і мова йде не лише про тілесні ушкодження, а й про порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини.