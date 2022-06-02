Росія удень двічі обстріляла Чернігівщину зі своєї території

Сьогодні з території Росії двічі обстріляли прикордонну територію Чернігівщини. Ворог двічі завдав ударів по прикордонню поблизу одного з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Перший обстріл, під час якого зафіксовано 12 вибухів від 120-мм міномета, розпочався близько 12:00. Удруге ворог відкрив мінометний вогонь менш ніж через півтори години та випустив близько 10 мін по прикордонню.

Постраждалих унаслідок цих обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, росіяни також регулярно тероризують своїми обстрілами прикордонні території Сумщини.