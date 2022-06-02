Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія удень двічі обстріляла Чернігівщину зі своєї території

Постраждалих унаслідок цих обстрілів наразі немає.

Росія удень двічі обстріляла Чернігівщину зі своєї території
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні з території Росії двічі обстріляли прикордонну територію Чернігівщини. Ворог двічі завдав ударів по прикордонню поблизу одного з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Перший обстріл, під час якого зафіксовано 12 вибухів від 120-мм міномета, розпочався близько 12:00. Удруге ворог відкрив мінометний вогонь менш ніж через півтори години та випустив близько 10 мін по прикордонню.

Постраждалих унаслідок цих обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, росіяни також регулярно тероризують своїми обстрілами прикордонні території Сумщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також