У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб

На Криворізькому напрямку росіяни підрівали мости в районах Давидів Брід і Велика Олександрівка.

Основна мета Росії зараз лишається без змін – це встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями. На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів, стримуванні просування наших військ у бік державного кордону.

Росіяни ведуть обстріли зі ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню, щоб знизити наш наступальний потенціал. Обстріли зосереджені переважно в районах Циркунів, Питомника, Прудянки, Перемоги, Руських і Черкаських Тишок і Старого Салтіва, повідомив заступник начальника Головного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Росіяни укотре проводили штурм в населеному пункті Тернова, але безуспішно.

На Словʼянському напрямку ворог зосередився на обстрілах наших військ та створенні умов для наступу.

У Донецькому районі окупанти стріляли уздовж усієї лінії зіткнення. Вони прагнуть завдати втрат захисниками, виснажити їх та зруйнувати фортифікаційні споруди оборони. Основні зусилля зосереджені Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку росіяни стріляли в районах Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Райгородок. Був штурм за двома напрямками від Олександрівки та напрямком Новоселівка – Ярова.

"Здійснюють підготовку до наступу в напрямку на Святогірськ", – зазначив Громов.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни застосовують все можливе озброєння та авіаудари. Основні бойові дії ведуться біля Лисичанська та Сєвєродонецька.

"Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Противник веде штурм у напрямку Осколонівка – Борівське", – заявив Громов.

На Бахмутському напрямку окупанти для витіснення наших позицій і створення умов для наступ застосовують увесь спектр озброєння. Ракетних ударів завдають біля Комишувахи, Золотого, Білогорівки, Володимирівки,Покровського та Соледара.

Росіяни намагаються повністю захопити Комишуваху. Бойові дії тривають. Також вони знову штурмують в районах Миколаївки та врубівкию Для взяття під контроль ділянки дороги Соледар – Лисичанськ росіяни ведуть штурм у напрямках Василівка – Берестове, Нагірне – Білогорівка. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойовиз дій не веде, але мінометні та артилерійські обстріли по позиціях наших військ не припиняються.

Не було активних бойових дій з боку окупантів і на Миколаївському напрямку. Вживають заходів над збереженням контролю захоплених територій та обстрілюють наші війська.

На Криворізькому напрямку з метою недопущення продовження просування захисників росіяни підрівали мости в районах Давидів Брід і Велика Олександрівка. Перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Давидів – Андріївка. Застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

У Волинському та Поліському операційних районах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Основні зусилля білоруські війська зосередили на розвідці та підготовці. Також здійснюється мінування лісових шляхів, обʼїзних доріг, мостів у прикордонних з Україною районах Берестейської області – це від державного кордону України з Польщею в напрямку Новоград-Волинського.

Загроза ракетних та авіаударів з Білорусі зберігається.

У Сіверському районі противник активних бойових дій не мав. Ознак створення ударних угруповань не виявлено. Для сковування наших військ утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей свої підрозділи. Прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини обстрілюються з території Росії. У подальшому не виключається посилення обстрілів військових та цивільних обʼєктів із метою заборони встановлення силами оборони України контролю над державним кордоном та утримання частини наших військ.

У Бессарабському районі ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ймовірність наступу тут вважається низькою.

У Чорноморській операційній зоні утримуюються два носії ракетної зброї з сумарним залпом до 16 ракет "Калібр".

"З 26 травня станом на ранок збройними силами противника було здійснено 59 ракетних ударів та 36 авіаційних. Основними цілями були обʼєкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення. Загалом з початку бойових дій противником було здійснено 5722 літаковильота та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр". З них з Білорусі – 1211 літаковильотів та 61 пуск крилатих ракет типу "Іскандер", – повідомив Громов.

Нагадаємо, на Луганському напрямку станом на ранок російські загарбники намагались прорвати оборону ЗСУ зразу з декількох напрямків: з боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки.