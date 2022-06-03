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У Ризі представили першу білінгвальну абетку для дітей-біженців з України, - посольство

Абетка має допомогти українським дітям вивчати латиську мову і підготуватись до навчального року в латиськомовних школах.

У Ризі представили першу білінгвальну абетку для дітей-біженців з України, - посольство
Фото: Пресслужба посольства України в Латвії

У Ризькому соціально-культурного центрі для українців представили першу білінгвальну українсько-латиську абетку для українських дітей, які перебувають у Латвії

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Латвії.

Видання презентували перша леді Латвії Андра Левіте і посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"Ця азбука - подарунок українським дітям дошкільного та молодшого шкільного віку, які змушені були через війну росії проти України залишити свої домівки та прибули до Латвії. За підтримки латвійського благодійного фонду Ziedot.lv, Arctic Paper Baltic States та Єлгавської друкарні було випущено 4000 екземплярів книги, під патронатом Першої Леді Латвії Андре Левіте", - розповіли в посольстві.

Ця абетка має допомогти українським дітям вивчати латиську мову, інтегруючись до нового середовища, а також підготуватись до навчального року в латиськомовних школах.

Нагадаємо, Ризька українська школа і дитсадок прийняли 128 учнів та 7 дітей до дитячого садка, а також 7 педпрацівників-біженців.

У квітні в Латвії відкрили "Український дім у Тукумсі" - центр підтримки для тимчасово переміщених осіб з України, який організував лідер місцевого волонтерського руху Тукусу Юдите Добеле.

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